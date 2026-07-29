На разбившемся в Индии Boeing 787 не нашли поломок переключателя подачи топлива

Следователи не обнаружили никаких отклонений в работе переключателя подачи топлива на самолете Boeing 787 рейса Air India AI-171, потерпевшем крушение в 2025 году в Ахмедабаде. Об этом сообщил парламенту государственный министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол.

© WIkipedia

В предварительном отчете о катастрофе, опубликованном 12 июля 2025 года, Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) заявило, что подача топлива к обоим двигателям самолета была прекращена с интервалом в секунду. Это вызвало замешательство в кабине пилотов вскоре после взлета.

"Детальная проверка переключателя подачи топлива, включая анализ конструктивной целостности его фиксирующих элементов, не выявила никаких отклонений", - отметил министр.

В то же время Мохол сообщил, что на предприятии производителя в Сиэтле продолжается детальный осмотр всего модуля управления тягой и следователи ожидают его результатов.

Правительство также отвергло предположения о том, что AAIB затягивает публикацию итогового отчета о катастрофе, пояснив, что расследования крупных авиационных происшествий не имеют жестких временных рамок и развиваются по мере появления новых данных.

"В настоящее время изучаются все вероятные причины и сопутствующие факторы, приведшие к аварии", - заявил Мохол.

По данным правительства, расследование обстоятельств рейса AI-171 находится на завершающей стадии. Итоговый отчет AAIB будет обнародован и размещен на сайте ведомства сразу после окончания следственных мероприятий. Это может произойти уже осенью.

12 июня 2025 года лайнер Air India, на борту которого находились 242 человека, сразу после взлета упал на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. Один пассажир выжил.