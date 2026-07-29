Посетитель московской сауны утонул в бассейне, отмечая день рождения

34-летний мужчина утонул в бассейне банно-оздоровительного комплекса на Булатниковской улице в ночь на среду, отмечая день рождения товарища.

Как выяснил «МК», несчастный случай произошел около 1.00. В комплексе в тот момент отдыхали 8 посетителей — они чествовали одного из членов компании по случаю дня рождения. На столе были закуски, а также спиртное.

В какой-то момент один из гостей после парилки решил охладиться в бассейне, где ему вскоре стало плохо. Мужчина потерял сознание, пошел ко дну. Его вытащили из воды работники комплекса. Прибывшие медики констатировали смерть, предварительно, от сердечной недостаточности.