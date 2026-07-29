Украинские военные забили киевлянина до смерти

Двое военнослужащих украинской армии избили до смерти жителя Киева, сообщила пресс-служба столичной полиции в Telegram-канале.

По ее данным, водитель мусоровоза недалеко от пешеходного моста заметил на обочине дороги тело мужчины на Набережном шоссе. Полицейские позже установили личность погибшего - им оказался 45-летний местный житель. Выяснилось, что накануне между ним и двумя нетрезвыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого киевлянина повалили на землю, избили ногами и руками.

"Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей, военнослужащие", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что военных задержали.