Появились подробности о бизнесмене, в которого стрелял киллер

Стали известны обстоятельства покушения на тульского предпринимателя, которое произошло в ночь на 29 июля. По информации силовых структур, пострадавшим оказался директор компании, специализирующейся на разработке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент случился в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева, где проживает бизнесмен.

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По данным следствия, предприниматель вернулся домой около часа ночи после рабочего дня. Когда он открывал дверь своей квартиры, его супруга, находившаяся внутри, услышала несколько хлопков, похожих на выстрелы. По предварительным оценкам, прозвучало не менее трёх выстрелов. Женщина не видела нападавшего, поскольку тот скрылся до того, как она выглянула в подъезд.

Мужчина получил огнестрельные ранения и был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. На месте работают криминалисты, изымаются гильзы и пули, изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных в доме и на соседних улицах. Опрошены свидетели, включая жену пострадавшего и соседей, слышавших хлопки.

Личность стрелявшего пока не установлена. Потерпевший остаётся под наблюдением медиков, его состояние уточняется.