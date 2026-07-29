Стало известно, какой срок грозит Павлу Дурову в России

Основателю Telegram Павлу Дурову в России может грозить пожизненное лишение свободы, если его вина будет установлена. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил адвокат Владимир Жеребенков.

Адвокат отметил, что статья о содействии террористической деятельности является очень серьезной, по ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока. Он также не исключил, что в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения по другим статьям Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Дурову предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным следствия, он объявляется в международный розыск. Другие подробности дела пока не раскрываются.

Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова объявили в федеральный розыск. ФСБ предъявила ему обвинение в содействии терроризму. При этом еще не закончено расследование, организованное Парижем.