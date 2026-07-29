Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

Число получивших ранения в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Шебекине Белгородской области выросло до 21, 15 госпитализированы, 6 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперштабе региона.
ВСУ с помощью беспилотников атаковали гражданский рейсовый автобус 28 июля. Изначально сообщалось о 19 пострадавших.
"В Шебекине при атаке беспилотника на рейсовый автобус количество пострадавших увеличилось до 21 человека, 15 из них госпитализированы. По оценке медиков, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии. Автобус поврежден", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.