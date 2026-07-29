Установлена личность подозреваемого в похищении россиян в Таиланде

Полиция Таиланда установила подозреваемого по делу об исчезновении двух россиян в Паттайе. Об этом в среду, 29 июля, сообщило Таиландское информационное агентство.

По данным агентства, правоохранители разыскивают гражданина Таиланда, известного под именем Понг. Недалеко от его дома обнаружили разобранный и закопанный в землю мотоцикл, на котором передвигались пропавшие россияне.

Поисковая операция проходит в лесистой местности района Хуай-Яй на юге Паттайи. В ней участвуют несколько сотен человек. Следователи также проверяют информацию о четырех неизвестных, которых видели за земляными работами незадолго до прибытия полиции.

Кроме того, к поискам привлекли водолазов. Обстоятельства исчезновения граждан России продолжают выяснять, передает агентство.

О пропаже молодых людей стало известно 28 июля. По словам матери, незадолго до исчезновения Диана сообщила, что ей кажется, будто за ней следят. Кроме того, ее телефон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство для отслеживания, а последним сообщением дочери стало слово «Срочно!».