В Свердловской области задержали одного из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Зезин сделал замечание детям, которые катались по опытным полям на квадроциклах. К университету приехали неизвестные мужчины и напали на ученого», – говорится в публикации.

По данным канала, одного из мужчин, напавших на ученого, задержали. В настоящее время с нарушителем проводят следственные действия.

© Telegram-канал «112»

До этого стало известно, что в Свердловской области двое мужчин избили директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя — ветерана Афганской войны Александра Шанина. Спустя несколько дней после нападения Зезин попал в больницу с инфарктом и не выжил. СК возбудил уголовное дело.