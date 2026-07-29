Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в ФСБ России.

В заявлении отмечается, что администрация мессенджера, вопреки требованиям российского законодательства, не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями.

По данным ФСБ, через них ведется подготовка и координация диверсионно-террористических актов и массовых убийств на территории России, а также осуществляется кибермошенническая деятельность. Утверждается, что ее последствиями стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также многомиллиардный материальный ущерб, передает ТАСС.

Еще в феврале СМИ сообщили, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела осодействии террористической деятельности. Журналисты уточнили, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием его мессенджера, превысило 153 тысячи, при этом из них 33 тысячи составляют преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.