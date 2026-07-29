Киллер расстрелял бизнесмена в подъезде дома

В Туле в одном из жилых домов на улице Михеева произошло покушение на местного предпринимателя. В дневное время неизвестный злоумышленник проник в подъезд многоэтажки. Он дождался жертву и произвёл несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Бизнесмен получил тяжёлые ранения, однако остался жив благодаря своевременной помощи. Об этом сообщает региональный СК.

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Инцидент случился в подъезде, где проживает сам потерпевший. По предварительным данным, стрелявший действовал профессионально. Он поджидал жертву в укромном месте и после выстрелов скрылся до прибытия полиции. Соседи слышали хлопки, но не сразу поняли, что произошло. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

Пострадавшего экстренно доставили в ближайшую больницу, где ему оказывают хирургическую помощь. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. Пули задели жизненно важные органы, но угроза жизни не подтверждена. Врачи борются за его здоровье.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство. На месте работают криминалисты, изымают гильзы, записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Личность стрелявшего пока не установлена. Правоохранители просят всех, кто располагает информацией об инциденте, обратиться в полицию. Безопасность в районе усилена, а розыскные мероприятия продолжаются.