Декорации к фильму «Молодинская битва» сгорели дотла в Тверской области

Декорации к фильму «Молодинская битва», в котором снимаются актеры Никита Кологривый и Михаил Пореченков, сгорели дотла в Тверской области. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

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Огонь охватил площадку рядом с деревней Русаковка в Зубцовском районе. Антураж Белокаменной Москвы создавался специально для исторического эпоса. Кроме того, в этом же месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей».

По словам очевидцев, пожар начался в 21:00 и полностью уничтожил декорации. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет, уточнили в публикации.

Премьера фильма «Молодинская битва» должна была состояться в 2027 году. Картина основана на реальных событиях — битве при деревне Молоди 1572 года. Режиссер — Константин Буслов.

До этого в Барселоне из-за пожара на контактной линии метро пассажиров эвакуировали со станций Clot и Glories первой ветки (L1). За медицинской помощью обратились 137 человек. По предварительной информации, возгорание произошло после падения элементов облицовки тоннеля.