Главное управление МЧС России по Тверской области сообщает о крупном пожаре у деревни Большое Кобяково: на площади в две тысячи квадратных метров горят декорации для киносъемок.

Огонь охватил 30 строений. Десять из них огнеборцы смогли отстоять, открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проливку и разборку конструкций. Информации о пострадавших нет.

Макс-канал SHOT сообщил, что сгоревшие декорации предназначались для съемок исторического фильма "Молодинская битва" с участием Михаила Пореченкова, Никиты Кологривого, Петра Рыкова, Александра Устюгова и Федора Лаврова.

Фильм о битве при деревне Молоди 1572 года должен выйти в 2027 году. Режиссер - Консантин Буслов, который ранее в этих же декорациях снимал картину "Злой город". Кроме того, здесь снимались сцены сериала "Князь Андрей".

На месте возгорания работают 34 сотрудника и девять единиц техники. По предварительным данным дознавателей МЧС России, пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.