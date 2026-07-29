Шесть человек пострадали в результате атаки на российский регион

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что шесть человек госпитализированы после атаки беспилотных летательных средств (БПЛА) на регион. Об этом он написал на своем канале в «Максе».

Малков уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Угрозы их жизни нет», — подчеркнул он.

Ранее Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля попытались нанести удар по Рязанской области. В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий.