Вулкан Шивелуч выбросил пепел на девятикилометровую высоту

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила о мощном событии на полуострове. По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс, высота которого достигла около 9 000 метров над уровнем моря.

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Извержение одного из самых активных вулканов региона представляет потенциальную опасность для авиации и близлежащих населенных пунктов. Шивелуч находится примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и состоит из нескольких структур возрастом до 70 тысяч лет.

Сейчас специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки. В зависимости от направления ветра не исключено выпадение вулканического пепла в окрестных территориях.

Местным жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и без необходимости не покидать дома.