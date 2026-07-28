Инженера раздавило в топливном баке Boeing 787

В аэропорту Великобритании авиаинженер компании Virgin получил смертельные травмы внутри топливного бака пассажирского лайнера. Как пишет The Sun, трагедия произошла еще в июне, однако обстоятельства случившегося стали известны только сейчас.

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23-летний Джорджи Бакстон забрался в топливный отсек Boeing 787 для проведения испытательных работ. Внезапно на него обрушились детали двигателя. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. За четыре недели он так и не пришел в сознание, и в начале июля его отключили от системы поддержки жизни.

Причина смерти пока не установлена. Полеты данного воздушного судна приостановлены до выяснения всех обстоятельств, пишет издание со ссылкой на источник. Авиаперевозчик уже направил запрос в компанию Boeing для выявления возможной технической неисправности.

«Нельзя допускать, чтобы тяжелые металлические детали отваливались от реактивного двигателя, и при этом самолет продолжал полет», — подчеркнул собеседник газеты.

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