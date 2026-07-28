Колесо обозрения внезапно остановилось в регионе РФ: из кабинок спасали людей

В Рыбинске Ярославской области остановилось колесо обозрения, было спасено пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона во вторник.

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Стало известно, что инцидент произошел в Волжском парке – там остановилось колесо обозрения, в верхних кабинках были люди. Электрики парка пытались запустить механизм колеса обозрения, но это не удалось.

На место ЧП прибыли спасатели МЧС, которые при помощи автолестницы с люлькой спасли пять человек – пожилую женщину из кабинки на высоте около 12-15 метров, семью из четырех человек (с двумя детьми) из другой кабинки на высоте 35 метров.

Пострадавших нет, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что люди оказались в ловушке в торговом центре после сильного землетрясения.