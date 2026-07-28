Танкер с серной кислотой загорелся у берегов Норвегии

Танкер Bergstraum загорелся после взрыва, команда активно тушит пожар. О пострадавших пока нет данных, передает Норвежская государственная вещательная компания (NRK).

Инцидент произошел в Хвалере, норвежском муниципалитете архипелага, расположенном на восточной стороне Ослофьорда в округе Эстфольд.

Судно направлялось к месту назначения с грузом серной кислоты на борту, село на мель, затем загорелось.

Журналисты уточнили, что 120-метровый танкер принадлежит судоходной компании Utkilen, зарегистрирован для перевозки нефти или химикатов.

«Я услышала сильный взрыв примерно в 14:30. Пока у меня нет общего представления о масштабах», — отметила Мона Вогер, глава муниципалитета Хвалер.

В полиции уточнили, что разлива серной кислоты пока не зарегистрировано. В ведомстве добавили, что в спасательной операции принимают участие вертолет, судно Redningsselskapet, катера, пожарные расчеты. Также на берегу находятся кареты скорой помощи.