Чудо в Венесуэле: спасатели достали собаку из-под завалов через месяц после толчков

Спасатели во время разбора завалов на севере Венесуэлы обнаружили маленькую живую собаку. Животное верно охраняло тело погибшей женщины, пишет Need To Know.

По данным портала, сильные толчки 24 июня 2026 года разрушили 856 зданий. В результате катастрофы погибли 5546 человек.

Спасатели продолжают работы по разбору завалов. Время от времени им удается найти живых людей и их питомцев. В частности, 24 июля специалисты извлекли из-под обломков еще трех выживших.

Находка собаки, по словам очевидцев, стала просто чудом — уже никто не ждал, что удастся найти живых существ.

По данным автора статьи, ветеринары обнаружили у питомца сильное обезвоживание и язвы на глазах. Вместе с тем, специалисты полагают, что животное скоро поправится.

После выздоровления собачку по кличке Бейли заберет ее юная хозяйка — 11-летняя девочка Виктория Изабела Ренгель, которая тоже выжила в катастрофе, но потеряла мать и бабушку.

Ранее сообщалось, что многие дети, подростки очень разумно себя вели во время катастрофы, помогали спасателям и волонтерам, терпеливо ждали, пока их достанут из-под обломков.