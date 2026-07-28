Пьяный мужчина на лодке обезглавил женщину с другого судна

В штате Иллинойс, США, 48-летней женщины не стало из-за столкновения понтонной лодки и катера. Об этом сообщает People.

Понтонной лодкой управлял 45-летний Ричард Стивенсон. Он набрал высокую скорость, врезался в катер и переехал его. В результате удара пассажирка катера была обезглавлена.

Судно осталось сильно поврежденным, а понтон сел на мель. Самого Стивенсона позже нашли в зарослях на берегу. Мужчина был пьян.

Свидетели рассказали, что он пил весь день, пока катался на понтоне и устраивал скоростные маневры. Оказалось, что раньше Стивенсона уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, неосторожную езду и превышение скорости.

«Этот человек был ходячей бомбой замедленного действия, и в минувшую субботу на реке Фокс она взорвалась», — заявил в суде заместитель начальника полиции Брайан Миллер.

Следующее заседание назначено на 5 августа.

Ранее сообщалось, что в Малайзии 18-летнего Ва Хана Кеонга не стало в результате автокатастрофы. Фонарный столб упал на машину, где сидел юноша, и лишил его головы.