Baza: Погибшего ученого Зезина обвинили в похищении детей
В отношении погибшего после избиения ученого-растениевода Никиты Зезина подали встречное заявление, согласно которому исследователь «похищал детей». Об этом во вторник, 28 июля, сообщила Baza со ссылкой на осведомленный источник.
Ученый объяснял, что увидел маленьких детей без сопровождения взрослых, которые застряли на квадроциклах в поле, и решил отвезти их в город, после чего передать родителям. Об этом Зезин лично сообщил по телефону одному из отцов мальчиков и договорился о встрече. Но приехавшие на место мужчины стали избивать исследователя и его заместителя без объяснения причин.
— Как рассказали близкие скончавшегося ученого, на него подали встречное заявление. Противоположная сторона утверждает, что Зезин вместе с помощником похитил детей и избивал их, — передает Telegram-канал.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Изначально о произошедшем рассказал депутат свердловского законодательного собрания Вячеслав Вегнер — он сообщил, что незадолго до смерти исследователя его жестоко избили. Позднее Вегнер заявил, что ему стали звонить неизвестные, которые угрожали, что депутат «ответит за базар».