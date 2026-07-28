Погибшего ученого Зезина обвинили в похищении детей

В отношении погибшего после избиения ученого-растениевода Никиты Зезина подали встречное заявление, согласно которому исследователь «похищал детей». Об этом во вторник, 28 июля, сообщила Baza со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

Ученый объяснял, что увидел маленьких детей без сопровождения взрослых, которые застряли на квадроциклах в поле, и решил отвезти их в город, после чего передать родителям. Об этом Зезин лично сообщил по телефону одному из отцов мальчиков и договорился о встрече. Но приехавшие на место мужчины стали избивать исследователя и его заместителя без объяснения причин.

— Как рассказали близкие скончавшегося ученого, на него подали встречное заявление. Противоположная сторона утверждает, что Зезин вместе с помощником похитил детей и избивал их, — передает Telegram-канал.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Изначально о произошедшем рассказал депутат свердловского законодательного собрания Вячеслав Вегнер — он сообщил, что незадолго до смерти исследователя его жестоко избили. Позднее Вегнер заявил, что ему стали звонить неизвестные, которые угрожали, что депутат «ответит за базар».