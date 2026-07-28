Встречное заявление подали на погибшего после избиения ученого РАН

На ученого Никиту Зезина, погибшего после избиения, подали встречное заявление. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, участники конфликта обвинили ученого в том, что он якобы похитил и избил их детей.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером Зезин обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портив поля, и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили в голову.

Установлены личности всех участников расправы над ученым Зезиным

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт. Возбуждено уголовное дело, все участники произошедшего установлены.

Никита Зезин был доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (РАН)». В 2024 году Владимир Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».