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Встречное заявление подали на погибшего после избиения ученого РАН

Lenta.ru

На ученого Никиту Зезина, погибшего после избиения, подали встречное заявление. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, участники конфликта обвинили ученого в том, что он якобы похитил и избил их детей.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером Зезин обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портив поля, и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили в голову.

Установлены личности всех участников расправы над ученым Зезиным

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт. Возбуждено уголовное дело, все участники произошедшего установлены.

Никита Зезин был доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (РАН)». В 2024 году Владимир Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

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