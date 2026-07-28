В Китае стремительно выросло число жертв оползня

Число жертв разрушительного оползня в китайском городе Чунцин на юго-западе страны резко возросло. По обновлённым данным Центрального телевидения Китая, количество погибших достигло 41 человека — за сутки оно увеличилось на 30.

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Ранее сообщалось об 11 погибших и 50 пропавших без вести.

Спасательные операции в уезде Пэншуй, где 17 июля сошёл горный склон, продолжаются круглосуточно. Власти не прекращают поисково-спасательных работ.

При этом уточняется, что несколько образцов ДНК, направленных на экспертизу, пока не прошли полную проверку, поэтому окончательные цифры могут измениться.

Недавно сообщалось рекордные ливни в Японии спровоцировали оползень с человеческими жертвами.