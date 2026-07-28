Отец обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары призвал строго наказать дочь

Отец Екатерины Бельской, которую обвиняют в убийстве своего деда и бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, дал показания в суде. Во время процесса он призвал строго наказать дочь за преступление. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам отца подозреваемой Сергея Логинова, у Екатерины могло хватить духу для убийства. Свою дочь он описал как сильную и решительную женщину, которая могла бы пойти на преступление из-за ненависти и денег.

Кроме того, он также заявил, что Екатерина во время одной из ссор пыталась задушить деда шарфом.

«Предлагала забрать у деда деньги и имущество. Я сказал, что она не в себе. После этого я встретился с Натальей и рассказал ей обо всем. Она не удивилась, сказала, что однажды во время ссоры Катя пыталась душить шарфом Виктора», — заявил он.

Напомним, что Виктор Тархов с 2006 по 2010 годы находился на посту мэра Самары. В январе 2025 года Тархов вместе с женой Натальей был убит. Позже в убийстве созналась его внучка Екатерина Бельская. По ее словам, она вместе с сообщником отравила родственников, после чего заморозила их тела с помощью азота, расчленила их и раскидала по разным мусорным контейнерам в Самаре.