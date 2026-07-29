Пострадавший при атаке беспилотника ВСУ в Керчи ребенок умер

Девятилетний ребенок, пострадавший во время атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Керчи 28 июля, умер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"К сожалению, спасти ребенка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось. Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер", - сообщили в пресс-службе.

28 июля помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева сообщила, что девятилетний мальчик получил травмы в результате удара украинского БПЛА по частному дому в Керчи. Также пострадали трое взрослых.