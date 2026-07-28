Россиянин расправился с двумя братьями во время застолья

В Самаре осудили мужчину за расправу над двумя братьями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, двух лиц, а также лица, в связи с выполнением данным лицом общественного долга») УК РФ.

Как установил суд, ночью 25 января 2025 года 60-летний местный житель распивал алкогольные напитки в квартире своих знакомых. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес им удары оппоненту, а затем и его брату, который вступился за родственника. Полученные ими ранения оказались несовместимы с жизнью.

В ходе следствия в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин выстрелил в голову знакомому из найденого пистолета.