Останки пяти новорожденных детей нашли при обыске дома французской пары

В доме супружеской пары в французском городе Оранж были найдены останки пятерых новорожденных. В связи с этим начато расследование по обвинению в убийстве.

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Как сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Карпентраса, в жилище были обнаружены кости четырех младенцев и разлагающееся тело пятого.

Поводом для проверки послужило обращение мужчины, который, обеспокоенный очередной поздней беременностью своей партнерши, решил осмотреть дом.

— Именно он, обеспокоенный обнаружением в очередной раз очень поздней беременности своей спутницы, которая накануне родила дома, прежде чем ее доставили в больницу, провел осмотр и обнаружил то, что было похоже на человеческие останки, — говорится в публикации прокуратуры.

После этого он сообщил о находке в больницу Оранжа, которая, в свою очередь, уведомила правоохранительные органы.

В октябре стеклянную колбу с останками младенца обнаружили в одном из СНТ Кировского района Ленинградской области.

До этого тело младенца обнаружили в квартире дома в Санкт-Петербурге. Жилище было завалено мусором. Родители новорожденного объяснили это проведением ремонта в квартире. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.