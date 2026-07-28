В Ингушетии завели дело после избиения ребёнка в частном детсаду

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело в отношении 58-летней воспитательницы частного детского сада в селении Кантышево. Женщина подозревается в жестоком обращении с 8-летним мальчиком, имеющим особенности развития, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

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По версии следствия, педагог ударила ребёнка так, что тот ударился головой об стол. Поводом для проверки стала видеозапись, попавшая в правоохранительные органы.

«В результате противоправных действий указанного лица ребёнок ударился головой об стол, при этом в силу возраста и особенностей развития он находился в беспомощном состоянии и не был способен защитить себя», — сообщили в управлении СК РФ по Республике Ингушетия.

Дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением»). Воспитательнице грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, включая возможную причастность других сотрудников дошкольного учреждения.

Частный детский сад в Кантышево, где произошло ЧП, работал без лицензии на образовательную деятельность, выяснили ранее журналисты.

По данным местных властей, учреждение не состояло в реестре дошкольных организаций и принимало детей неофициально. Прокуратура уже начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних.

Ранее аналогичные случаи жестокого обращения с детьми в частных садах фиксировались в Дагестане и Ставропольском крае, что побудило федеральные власти внести поправки в закон «Об образовании», ужесточающие требования к частным дошкольным учреждениям.