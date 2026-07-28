Женщину-таксиста с наркотиками задержали на востоке Москвы

Женщину-таксиста, перевозившую наркотики, задержали на востоке столицы. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

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Об этом во вторник, 28 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Обвиняемая, не имея постоянного источника дохода и подрабатывая водителем такси, получила от соучастника с целью дальнейшего незаконного сбыта мелкими партиями через тайники-закладки наркотик. Часть наркотика женщина хотела перевезти на арендованном ею автомобиле такси, но была остановлена правоохранителями, — рассказала Нефедова.

Силовики нашли у нее свыше 500 граммов запрещенных веществ. Подозреваемая также хранила наркотики у себя дома. Злоумышленнице предъявили обвинение. Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела.

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