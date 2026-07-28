Женщина арестована за перевозку наркотиков на автомобиле такси в Москве

Суд в столице заключил под стражу женщину, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу женщину, перевозившую наркотики. Обвиняемая, не имея постоянного источника дохода и подрабатывая водителем такси, получила от соучастника наркотик с целью дальнейшего незаконного сбыта мелкими партиями через тайники-закладки. Часть наркотика женщина хотела перевезти на арендованном ею автомобиле такси, но была остановлена правоохранителями», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе оперативных действий у женщины при себе и у нее дома было обнаружено более 500 г различных наркотических средств. Все запрещенные вещества были изъяты.

«48-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Ее привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», – подчеркнули в надзорном ведомстве.