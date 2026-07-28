Следователи установили личности всех участников конфликта, в результате которого был избит пожилой житель Екатеринбурга, впоследствии умерший в больнице. Один из фигурантов доставлен к следователю, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Ранее ТАСС сообщал, что следственное управление СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело после гибели ученого и заслуженного работника сельского хозяйства РФ Никиты Зезина в Екатеринбурге. По предварительной информации, перед смертью 67-летний ученый был избит.

"В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела следователи выясняют обстоятельства избиения местного жителя и причины его смерти. <…> Следователями установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственный действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий местных жителей в отношении пожилого мужчины, совершенных в ходе возникшего конфликта. После нападения пострадавшего госпитализировали, однако спустя некоторое время он умер.

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В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Для установления точной причины смерти и ее связи с полученными при нападении травмами назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные действия продолжаются.