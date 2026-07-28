Пассажирский самолет перехватили истребители после сообщения от 14-летнего мальчика

Сообщение от 14-летнего мальчика спровоцировало перехват истребителями пассажирского самолета авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 24 июля на рейсе из Катара в Великобританию. При заходе на посадку в аэропорту Манчестера лайнер с сотнями пассажиров на борту окружили истребители Королевских ВВС.

Выяснилось, что подросток, который не являлся пассажиром Qatar связался с авиагаванью и рассказал об угрозе взрыва на борту. Диспетчеры отреагировали на рассказ несовершеннолетнего с должной серьезностью.

Уточнеятся, что воздушное судно в сопровождении двух истребителей Typhoon благополучно село на взлетно-посадочной полосе. Пострадавших не было. После инцидента британская полиция допросила мальчика. Расследование продолжается.

Ранее истребители НАТО окружили пассажирский самолет в небе над Венгрией. Инцидент произошел на рейсе из Гонконга, Китай, в аэропорт Хитроу.