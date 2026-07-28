Россиянину вынесли приговор за убийство сына кинжалом и саблей

В Новосибирске 68‑летний мужчина приговорён к девяти годам колонии строгого режима за убийство собственного сына. Соответствующую информацию предоставили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

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Трагедия произошла в Заельцовском районе: потерпевший пришёл в гости к отцу, и в ходе разговора между родственниками возникла ссора. В порыве гнева мужчина нанёс сыну несколько ударов сначала кинжалом, а потом саблей в область груди. Полученные ранения оказались смертельными — потерпевший скончался на месте.

В следственном ведомстве уточнили, что суд изучил доказательства, собранные в ходе расследования, признал фигуранта виновным и назначил ему наказание — 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что дети в лагере в Новосибирской области подхватили инфекционное заболевание.