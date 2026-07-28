Подросток бросил коктейль Молотова на стадион школы в поселке Отрадное

Утром понедельника, 27 июля, неизвестный бросил коктейль Молотова через забор школьной территории в поселке Отрадное. Кадры с камер видеонаблюдения быстро распространились в социальных сетях. На видео заметно, как молодой человек бросает бутылку с горючей смесью на спортивную площадку учебного заведения, а затем убегает.

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На происшествие оперативно отреагировали сотрудники полиции. Силовикам удалось установить личность поджигателя: им оказался 13-летний ученик школы. Мальчик признался в содеянном и рассказал, что бросил воспламеняющийся предмет на территорию стадиона "из детской шалости".

Сейчас полицейские проводят процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение. К уголовной ответственности мальчика не привлекут из-за юного возраста.