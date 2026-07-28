Убийцу 12-летней Миланы связали с изнасилованиями еще десяти женщин

Федора Мехнина, признавшегося в расправе над 12-летней Миланой из Ленинградской области, связали с изнасилованиями еще десяти женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчина предлагал жертвам их подвезти, а в итоге ехал в безлюдные места, где угрожал пистолетом. Этим он промышлял с 2008 года.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее обнаружили без признаков жизни. На теле ребенка были следы насильственной смерти. Федор Мехнин признал вину в совершении преступления. После была найдена вторая потерпевшая — ею оказалась девятилетняя родственница фигуранта.