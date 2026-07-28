В Химках на семь лет осудили двух москвичей по делу о сбыте наркотиков

Химкинский городской суд вынес приговор двум москвичам, которые работали закладчиками и сбыли крупную партию наркотиков. Каждый из мужчин получил по семь лет колонии.

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Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Суд назначил им наказание в виде семи лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, москвичи забрали 42 свертка с наркотиками из тайника и затем прибыли к жилым домам в Химках. Злоумышленника спрятали вещества в подъездах. Один из фигурантов фотографировал места, где лежат наркотики, и отправлял снимки куратору. Впоследствии обоих москвичей задержали и возбудили уголовное дело. Силовики изъяли наркотики.

В конце июня в Солнечногорске осудили кубинца, работавшего закладчиком. Иностранца отправили за решетку на 10,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

До этого в Волоколамске осудили мужчину, успевшего сделать 23 закладки. Его приговорили к семи годам колонии.