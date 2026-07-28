Увеличилось число пострадавших при теракте в Берлине

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщил, что в результате наезда автомобиля на группу людей в центре столицы ФРГ пострадал 31 человек.

"Наши мысли, наши сердца - по-прежнему с жертвами, с погибшей женщиной, с 31 пострадавшим, о которых известно к настоящему моменту, и со множеством тех людей, кто, возможно, не получил физических травм, но чья душа будет ранена, у кого останутся душевные раны", - сказал Вегнер на пресс-конференции в Берлине.

Ранее глава МВД ФРГ Александер Добриндт сообщал о 29 пострадавших, несколько из них получили серьезные травмы. В настоящее время жизням пострадавших ничего не угрожает.

Вечером 25 июля 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут въехал на автомобиле в группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, где проходила акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). По информации силовых структур ФРГ, подозреваемый также напал на людей с мачете. В автомобиле Баллута правоохранители обнаружили мобильный телефон с видеопризнанием в том, что он является сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 26 июля нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации.

12 мая Баллут был приговорен судом по делам несовершеннолетних к одному году и десяти месяцам лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство". Генпрокуратура сочла приговор слишком мягким и подала апелляцию, в связи с чем решение суда не вступило в законную силу. Суд отменил действовавший ордер на арест, отметив, что "предварительное заключение служит в первую очередь обеспечению уголовного судопроизводства и не является заблаговременным наказанием".