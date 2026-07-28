Чубайс обжаловал решение взыскать с топ-менеджеров "Роснано" 5,5 млрд рублей

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс подал кассационную жалобу на решение о взыскании с него и других бывших руководителей корпорации убытка на сумму порядка 5,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Московского региона.

"В суд поступила кассационная жалоба Чубайса на решение по иску "Роснано" от 16 апреля 2026 года", - сказали в суде.

В апреле Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Роснано" к Чубайсу и другим бывшим руководителям о взыскании убытков в размере порядка 3,9 млрд рублей и $20,45 млн, что составляет более чем 5,5 млрд рублей по текущему курсу. Тогда суд отклонил исковые требования к бывшему гендиректору ООО "Пластик лоджик" Николаю Тычинину. Требования истца к остальным ответчикам были удовлетворены. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.

Ответчиками в исковом заявлении были указаны Чубайс и бывшие зампреды правления "Роснано" Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.

Ранее директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов сообщил ТАСС, что иск "Роснано" о взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи лиц связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании и является частью системной работы по восстановлению капитала. Проект Plastic Logic, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей.