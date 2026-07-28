В Москве молодой человек отдал курьерам мошенников 11 миллионов рублей

Мошенники ввели в заблуждение 26-летнего молодого человека и запугали привлечением его родителей к уголовной ответственности за вымышленное преступление. Домой к потерпевшему приехали пособники аферистов и вскрыли сейф с девятью миллионами. Молодой человек также продал машину. Сумма ущерба составила около 11 миллионов рублей.

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Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Введенный в заблуждение гражданин сообщил, что деньги родителей находятся в сейфе, который он не может открыть. Тогда мошенники прибыли к нему домой, вскрыли хранилище при помощи болгарки, после чего с денежными средствами в размере свыше девяти миллионов рублей скрылись. Продолжая удерживать потерпевшего под психологическим воздействием, аферисты убедили его продать принадлежащий ему автомобиль, что он и сделал, — рассказали на сайте ведомства.

Молодой человек передал 1,7 миллиона рублей курьеру мошенников. Впоследствии он обратился в полицию. Силовики задержали пособника аферистов, забравшего деньги от продажи машины. В отношении 29-летнего москвича завели уголовное дело. Он успел перевести средства соучастникам преступления. Подозреваемому избрали меру пресечения.

Ранее 25-летний москвич стал жертвой мошенников и передал курьеру сейф с 71 миллионом рублей. Злоумышленники получили деньги, а также драгоценности на полмиллиона рублей. Пособника аферистов удалось задержать. В его отношении завели уголовное дело.