В Новосибирске мужчину осудили за убийство сына кинжалом и саблей

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к девяти годам лишения свободы 68-летнего жителя Новосибирска, признанного виновным в убийстве сына кинжалом и саблей. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Установлено, что потерпевший пришел в гости к своему отцу, проживающему в Заельцовском районе города Новосибирска. В ходе общения между родственниками вспыхнула ссора. Осужденный, взяв кинжал, а затем саблю, несколько раз ударил сына в грудь. От полученных ранений потерпевший умер на месте.

"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.