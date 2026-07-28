Завалы из глыб обнаружили в месте исчезновения семьи Усольцевых

В районе скалы Буратинка, где таинственно пропала семья Усольцевых, путь без тропы сильно осложнен из-за завалов из глыб.

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Об этом во вторник, 28 июля, рассказал опытный турист Алексей Кулеш.

— Путь без тропы невероятно сложен. Это сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросшие толстым слоем мха, который скользит под ногой даже в сухую погоду, — цитирует путешественника Aif.ru.

По его словам, между этими глыбами также есть огромные ниши и провалы, куда Усольцевы могли спуститься, чтобы укрыться от непогоды.

При этом выбраться оттуда им, предположительно, не удалось из-за каких-либо травм или обездвиживания, заключил эксперт.

Тем временем спасатели больше месяца разыскивают рыбака Вадима Крука, пропавшего в районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае. В том же районе в прошлом году и пропала семья Усольцевых.

Криминалист Михаил Игнатов, в свою очередь, выдвинул версию, согласно которой пропавшая семья на самом деле жива и скрывается за пределами РФ. Их исчезновение могло быть спланированной операцией прикрытия.