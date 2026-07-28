Пенсионер во Владивостоке пожертвовал собой ради спасения внука от роя ос

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Пожилой мужчина во Владивостоке пожертвовал собой ради спасения восьмилетнего внука от роя ос. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в Telegram-канале Baza.

64-летний россиянин гулял по лесу с ребенком в районе Шаморы, когда они случайно потревожили осиное гнездо. Насекомые сразу поднялись в воздух и атаковали их.

Мужчина приказал внуку бежать к машине, а сам принял весь удар на себя. В итоге более десяти ос ужалили его в голову. Позднее пенсионеру удалось добраться до машины, но уже около нее он потерял сознание.

В больницу он поступил в состоянии анафилактического шока с критически низким давлением. Врачам пришлось экстренно стабилизировать пациента.

На данный момент жизни мужчины ничего не угрожает, его уже перевели из реанимации в обычную палату, уточнили в публикации.

Врач-терапевт Антон Миронов, в свою очередь, рассказал, что, если оса или шмель залетели в квартиру, не нужно махать руками и паниковать, поскольку резкие движения провоцируют атаку со стороны насекомых.