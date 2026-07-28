Baza: Пенсионер во Владивостоке пожертвовал собой ради спасения внука от роя ос
Пожилой мужчина во Владивостоке пожертвовал собой ради спасения восьмилетнего внука от роя ос. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в Telegram-канале Baza.
64-летний россиянин гулял по лесу с ребенком в районе Шаморы, когда они случайно потревожили осиное гнездо. Насекомые сразу поднялись в воздух и атаковали их.
Мужчина приказал внуку бежать к машине, а сам принял весь удар на себя. В итоге более десяти ос ужалили его в голову. Позднее пенсионеру удалось добраться до машины, но уже около нее он потерял сознание.
В больницу он поступил в состоянии анафилактического шока с критически низким давлением. Врачам пришлось экстренно стабилизировать пациента.
На данный момент жизни мужчины ничего не угрожает, его уже перевели из реанимации в обычную палату, уточнили в публикации.
Врач-терапевт Антон Миронов, в свою очередь, рассказал, что, если оса или шмель залетели в квартиру, не нужно махать руками и паниковать, поскольку резкие движения провоцируют атаку со стороны насекомых.