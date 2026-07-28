Взрыв в ТЦ в Японии произошел после землетрясения

После землетрясения в Японии, по данным телеканала NHK, произошел взрыв в большом торговом центре в городе Касима на острове Кюсю.

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Журналисты отметили, что в результате инцидента здание получило серьезные повреждения. На кадрах с вертолета видно, как одна из стен частично обрушилась, оголив металлический каркас здания, повреждена и крыша.

В этом торговом центре расположены рестораны, супермаркет, кинотеатр и магазины одежды. Насколько произошедшее связано с землетрясением, неизвестно, издание уточнило, что ТЦ работал во вторник, но после подземных толчков посетители были эвакуированы.

Ранее стало известно, что премьер Японии Такаити сообщила о пострадавших при землетрясении на Кюсю.