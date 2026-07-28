В Японии из-за землетрясения сошел с рельсов поезд

В районе префектуры Кумамото на юго-западе Японии скоростной поезд сошел с рельсов из-за землетрясения. Об этом сообщает NEWSjp.

Компания Kyushu Railway Company (JR Kyushu), которая владеет скоростной железной дорогой Кюсю-синкансэн, сообщает о пострадавших, однако точное число пока не разглашается. В настоящее время компания проводит расследование обстоятельств произошедшего.

28 июля на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро выпущено предупреждение об угрозе цунами. По данным медицинского центра Яцусиро, более 50 человек пострадали в результате землетрясения.

В конце июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.