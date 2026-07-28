Россиянин застрял в поезде, оказавшемся в районе сильнейшего землетрясения в Японии

© Вечерняя Москва

Россиянин оказался в поезде, остановившемся в районе сильного землетрясения в Японии. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что состав следовал из города Саги в сторону Нагасаки, однако после подземных толчков остановился на станции Кубота, примерно в 70 километрах от Кумамото. По словам туриста, пассажиры остаются внутри поезда, покидать вагоны им пока не разрешают.

Другие россияне, находящиеся в Кумамото, рассказали, что жители города были сильно напуганы произошедшим. По их словам, самые сильные толчки ощущались в центральной части города.

Сами туристы не пострадали, однако некоторые местные жители получили травмы ног, передает Telegram-канал.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник, 28 июля, у побережья японского острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.