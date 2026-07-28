Двоих туристов унесло в море течением горной реки в Сочи, один погиб, второго ищут. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

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По данным спасателей, 27 июля при попытке перейти вброд горную реку Псезуапсе течением и волной в море унесло двух человек.

Спасатели обнаружили одного из туристов в акватории Черного моря, эвакуировали его на берег и до прибытия бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия.

— К сожалению, врачи констатировали смерть мужчины. Сегодня утром с базы Лазаревского подразделения для продолжения поиска вышел катер МЧС России, — говорится в заявлении отряда в сообществе в VK.

Незадолго до этого стало известно, что 11-летнего мальчика унесло течением в Кировском округе Приморского края. По данным МЧС, ребенок находился вместе с дедушкой в протоке Драгучина возле поселка Горные Ключи. Поиски, которые провели вечером 19 июля, не принесли результатов.