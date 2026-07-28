Женщине, забившей до смерти мать в подмосковном селе Шарапово, дали восемь лет

Одинцовский городской суд отправил за решетку на восемь лет женщину по фамилии Кузьминых, которая забила до смерти ломом свою мать в селе Шарапово.

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Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Кузьминых Д.В. виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

По данным следствия, женщина совершила преступление в период с 27 по 28 апреля. Тогда она, будучи пьяной, поссорилась со своей матерью и напала на нее с металлическим ломом. Пенсионерка скончалась на месте.

Правоохранители задержали подозреваемую и возбудили уголовное дело. Позднее суд арестовал фигурантку.

До этого житель Клина зарезал свою мать. Он также пытался убить соседку по подъезду. Силовики задержали злоумышленника, ему предъявили обвинение.