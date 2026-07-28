Раскрыты подробности о месте таинственного исчезновения семьи Усольцевых

В районе скалы Буратинка Красноярского края, где таинственно исчезла семья Усольцевых, путь без тропы сильно осложнен из-за завалов из глыб. Новые подробности о месте пропажи семьи раскрыл опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru.

«Путь без тропы невероятно сложен. Это сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросшие толстым слоем мха, который скользит под ногой даже в сухую погоду», — рассказал Кулеш.

Специалист также отметил, что между этими глыбами есть огромные ниши и провалы. По словам Кулеша, Усольцевы могли спуститься в такую расщелину, чтобы укрыться от непогоды, а затем не смогли выбраться наружу из-за травм или обездвиживания.

Ранее Алексей Кулеш заявил, что в районе исчезновения Усольцевых легко потеряться из-за сложного рельефа. Несмотря на это, он подчеркивал, что в этой местности работает сотовая связь и даже мобильный интернет на скорости 4G.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.