Более 50 человек пострадали из-за сильнейшего за 10 лет землетрясения в Японии

Сильнейшее за последние 10 лет землетрясение произошло в Японии во вторник, 28 июля. По данным The New York Times, на острове Кюсю пострадали более 50 человек, в том числе 10 постояльцев дома престарелых в городе Хикава.

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По данным местных властей, на юго-западе страны сначала произошло землетрясение магнитудой 7,1, затем последовал повторный толчок магнитудой 6,1. Эпицентр находился в районе города Уки. Предупреждение об угрозе цунами действует для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

Без электроснабжения остались более 45 тысяч домов. Приостановлено движение скоростных поездов «Синкансэн». Повреждены внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась дымовая труба. Местные жители также сообщают о пожарах и разрушениях домов и дорог.

По данным газеты, это крупнейшее землетрясение в регионе с апреля 2016 года, когда в результате серии подземных толчков погибли 278 человек.

В Сети также начали появляться первые видео, на которых очевидцам удалось запечатлеть произошедшее в Японии землетрясение и его последствия.

18 июля землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу. Наиболее сильно подземные толчки затронули провинцию Чупака в регионе Хунин, в частности район Чонгос Бахо. В результате инцидента погибли пять человек, еще 16 пострадали.