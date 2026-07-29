В горном ущелье Карачаево-Черкесии погиб альпинист

Спасатели МЧС России транспортируют погибшего альпиниста из Даутского ущелья Карачаево-Черкесии, сообщило ГУ МЧС в "Максе".
"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева выдвинулись в район озера Даут Карачаевского района для транспортировки погибшего участника зарегистрированной альпинистской группы из семи человек. Происшествие, в результате которого мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, произошло в районе пика МИФИ в Даутском ущелье республики. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Для проведения работ привлечены 12 спасателей и 2 единицы техники.