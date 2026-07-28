В Свердловской области завели дело после гибели ученого Зезина

Уголовное дело возбуждено после гибели ученого и заслуженного работника сельского хозяйства РФ Никиты Зезина в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Свердловской области. По предварительной информации, перед смертью мужчина был избит.

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Ранее стало известно, что Никита Зезин умер в Екатеринбурге на 68-м году жизни, прощание с ним состоялось 27 июля. Как сообщали в СК, в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины, который перед смертью был жестоко избит. Доклад о расследовании будет представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

"Да, про это [дело о смерти Зезина]", - сказали в управлении СК РФ по Свердловской области.

Как написал во "ВКонтакте" депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, причиной смерти ученого стал отказ сердца после избиения незнакомым мужчиной. По словам Вегнера, Зезин и его заместитель в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН Александр Шанин, обследуя опытные поля, встретили детей 8-10 лет на квадроциклах, увязших в грунте. Дети катались по полю, повреждая посевы. Ученые взяли у несовершеннолетних номер телефона родителей и договорились, что довезут их до института, где передадут взрослым. Приехавшие к учреждению люди начали конфликт с Зезиным и Шаниным.

По словам Вегнера, один из мужчин ударил Зезина по лицу, после чего стал бить по голове. Когда ученый упал, его начали пинать ногами, выкрикивая угрозы. Шанин также был избит. "Сердце Никиты Николаевича не выдержало, сегодня мы предали земле нашего друга, выдающегося ученого и замечательного человека Зезина Никиту Николаевича", - заключил Вегнер, добавив, что направил Бастрыкину обращение о необходимости тщательного расследования обстоятельств инцидента.

Зезин посвятил научной деятельности более сорока лет, прошел профессиональный путь до директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. С 2008 года являлся профессором Уральского государственного аграрного университета, с 2022 года - членом-корреспондентом Российской академии наук.